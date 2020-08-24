Биржевые фьючерсы в США растут в надежде на восстановление экономики

24.08.2020, 19:23, Новости дня

Фьючерсы на американские биржевые индексы в понедельник выросли после сообщений о том, что Управление по надзору за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов выдало экстренное разрешение на применение плазмы крови для лечения коронавируса.

Надежды на восстановление экономики укрепило и заявление администрации о возможном ускорении регистрации экспериментальной вакцины, которую разрабатывают компания AstraZeneca и Оксфордский университет. Есть вероятность, что это произойдет еще до ноябрьских выборов.

В пятницу индексы S&P 500 и Nasdaq закрылись с рекордными показателями после четырех недель роста, обусловленного надеждами на то, что технологические компании продемонстрируют хорошие результаты после пандемии, а экономика вернется к росту благодаря монетарной и фискальной поддержке.

При этом индекс Dow по-прежнему отстает от февральского максимума на 6 процентов.

Одним из ключевых событий недели станет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Канзасе, где он будет говорить об анализе монетарной политики.

К 6:16 утра по восточному времени фьючерсы на e-mini Dow выросли на 241 пункт, или 0,87 процента, S&P 500 – на 25 пунктов, или 0,74 процента, а Nasdaq 100 –на 99 пунктов, или 0,86 процента.

Акции компании Apple в преддверии открытия торгов прибавили еще 1,8 процента, приблизившись к исторической отметке 500 долларов за