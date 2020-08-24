Врачи немецкой клиники подтвердили отравление Навального

24.08.2020, 18:10, Новости дня

24 августа клиника “Шарите” в Берлине подтвердила, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили.

“Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно”, – говорится в заявлении, опубликованном на сайте больницы.

Навальному назначили еще ряд исследований, чтобы определить, о каком именно токсине идет речь.

Действие яда в организме оппозиционера доказывают результаты исследований в нескольких независимых лабораториях, заявили в больнице.

Состояние Навального остается тяжелым, политик находится в медикаментзной коме, однако его жизни ничего не угрожает, сказано в релизе.

“Исход болезни остается неопределенным, на данный момент нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы”, – рассказали в немецкой больнице. Согласно диагнозу врачей, пациенту назначают антидот атропин.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Утром 22 августа Навального забрали из Омска самолетом. Его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Больницу взяли под круглосуточную охрану после прибытия Навального. Оппозиционер находится в Берлине в качестве гостя канцлера Ангелы Меркель.