Врачи немецкой клиники подтвердили отравление Навального
24.08.2020, 18:10, Новости дня
24 августа клиника “Шарите” в Берлине подтвердила, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили.
“Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно”, – говорится в заявлении, опубликованном на сайте больницы.
Навальному назначили еще ряд исследований, чтобы определить, о каком именно токсине идет речь.
Действие яда в организме оппозиционера доказывают результаты исследований в нескольких независимых лабораториях, заявили в больнице.
Состояние Навального остается тяжелым, политик находится в медикаментзной коме, однако его жизни ничего не угрожает, сказано в релизе.
“Исход болезни остается неопределенным, на данный момент нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы”, – рассказали в немецкой больнице. Согласно диагнозу врачей, пациенту назначают антидот атропин.
Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.
Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.
Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.
Утром 22 августа Навального забрали из Омска самолетом. Его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Больницу взяли под круглосуточную охрану после прибытия Навального. Оппозиционер находится в Берлине в качестве гостя канцлера Ангелы Меркель.
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