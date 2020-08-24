Роспотребнадзор отменил запрет на туристические экскурсии в музеях

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24.08.2020, 18:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоспотребнадзор отменяет запрет на прием туристско-экскурсионных групп в музеях, при улучшении эпидситуации может смягчить и другие требования, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

«Роспотребнадзором в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и обращением министерства культуры Российской Федерации внесены изменения в методические рекомендации по работе музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев для противодействия распространению коронавирусной инфекции. В актуализированных методических рекомендациях отменен запрет на прием туристско-экскурсионных групп и запрет на реализацию соглашений с туристическими компаниями», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Уточняется, что ситуация находится на контроле, в дальнейшем при улучшении эпидемиологической ситуации возможно смягчение и других требований.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что каждый российский регион будет самостоятельно принимать решение о формате школьных линеек 1 сентября, исходя из эпидемиологической ситуации. При этом организация учебного процесса, в том числе проведение сентябрьских линеек, в школах будет возможна при соблюдении всех требований Роспотребнадзора.



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