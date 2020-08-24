 

Лукашенко уволил поддержавшего протесты посла Белоруссии в Словакии

24.08.2020, 17:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об освобождении Игоря Лещени от должности чрезвычайного и полномочного посла в Словацкой Республике.

Об этом информирует БелТА.

Ранее, 16 августа, посол Лещеня выступил с видеообращением, выложенным на YouTube, в котором заявил, что он в шоке от историй о «пытках и избиениях» сограждан и солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов, чтобы их голос был услышан. Лещеня также выразил надежду на то, что будущее его страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил. Спустя три дня Лещеня заявил, что подал в отставку с поста посла в Братиславе, в этот же день его принял премьер Словакии Игорь Матович, передает РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье колонна протестующих подошла к резиденции Лукашенко в Минске, после чего на территории Дворца независимости сел вертолет.

Позже в Сети появилось видео, где Лукашенко в бронежилете выходит из вертолета, после чего направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами. Главу республики сопровождал молодой человек в военной экипировке и с оружием в руках – предположительно, 15-летний сын Николай. При этом на подлете к резиденции Лукашенко заявил, что митингующие «как крысы разбежались». 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Путин и Си Цзиньпин обсудили наращивание поставок углеродов

07.07 / Невесты в Риме устроили самую красивую акцию протеста

08.08 / Джигурда назвал Крым «юридически украинским»

27.07 / Врио главы Приангарья в рамках рабочей поездки проехал по маршруту длиной более 2 тыс. км

24.06 / СБУ открыла уголовное производство против бывшего руководства “Антонова”

15.08 / Топ-менеджер ДТЭК возглавил рейтинг 30 лучших HR-директоров Украины

04.07 / Адвокат Ефремова опроверг информацию о завершении расследования дела о ДТП

10.07 / Нидерланды собрались представить ЕСПЧ новые данные по MH17

13.08 / VOAэкспресс 12 августа 2020

18.07 / Сирийская оппозиция из Стамбула отказалась признавать выборы в парламент САР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска