 

Арестованы экс-замглавы ПАО «Ил» и топ-менеджер МАИ

24.08.2020, 17:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПресненский суд Москвы арестовал директора Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института Вячеслава Хвана и бывшего замгендиректора ПАО «Ил» Андрея Новожилова, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Андрею Новожилову и Вячеславу Хвану на срок до 11 октября. Оба они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Как отметил источник в правоохранительных органах, арест обоих обвиняемых связан с делом о хищении средств, выделенных на разработку военно-транспортного самолета Ил-76 МД-90А.

Напомним, в апреле ВВС РФ получили первый серийный Ил-76МД-90А – машину нового поколения, которую очень давно ждали. И хотя самолет приходит в войска со значительным опозданием, он должен в полной мере оправдать все возложенные на него надежды.



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