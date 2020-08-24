 

Зеленский на английском языке призвал мировое сообщество к партнерству с Украиной. Видео

24.08.2020, 16:50, Новости дня

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Видео: Офіс Президента України / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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