Зеленский на английском языке призвал мировое сообщество к партнерству с Украиной. Видео
24.08.2020, 16:50, Новости дня
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Видео: Офіс Президента України / YouTube
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24.08.2020, 16:50, Новости дня
видео
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
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