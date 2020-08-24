 

Замгоссекретаря США Стивен Биган встретился с Тихановской в Вильнюсе

24.08.2020, 16:35, Новости дня

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил в понедельник, что Вашингтон не наблюдает никаких признаков того, что Россия планирует военное вмешательство в Беларуси, и призвал Минск освободить всех политических заключенных.

«Конечно, это было бы крайне нежелательно, но мы не видим никаких указаний на это, помимо некоторых публичных замечаний, которые мы слышали», – заявил Биган после встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Вильнюсе.

Светлана Тихановская (архивное фото)

Поездка Бигана в граничащую с Беларусью Литву свидетельствует об усилении роли США в урегулировании противостояния, начавшегося, когда президент Белоруссии Александр Лукашенко стал жестко подавлять мирные протесты против официальных результатов выборов.

Как сообщил в понедельник посол США в России Джон Салливан, во вторник Биган посетит Москву, чтобы обсудить с представителями российских властей кризис в Беларуси, контроль над вооружениями и Северную Корею.

По словам посла, Вашингтон глубоко обеспокоен тем, как были проведены президентские выборы в Беларуси, а также подавлением протестов и нарушениями прав человека в стране.



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