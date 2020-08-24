Ключ к прекращению российской агрессии в Украине находится в Москве – Кулеба

24.08.2020, 15:35, Новости дня

В Украине установится мир, если в политике Российской Федерации будет соответствующая направленность. Об этом 24 августа сказал глава МИД Украины во время совместного брифинга по итогам встречи в Киеве со своим немецким коллегой Хайко Маасом, передает корреспондент “ГОРДОН”.

Кулеба уточнил, что на протяжении последнего времени благодаря активной включенности французского и немецкого министров иностранных дел, усилиям Украины, определенным шагам со стороны России вопрос установления мира на востоке Украины удалось сдвинуть с места.

“Насколько я понимаю, сейчас наш коллега, министр иностранных дел России Сергей Лавров не выдвигает никаких дополнительных условий для проведения встречи министров [в нормандском формате] в сентябре. Все министры настроены на одно: чтобы эта встреча была содержательной, чтобы мы говорили по сути, а не топили проблему в дипломатических формулировках”, – сказал Кулеба.

У Украины есть серьезная настроенность на решение проблемы, заверил глава украинского МИД.

“Соответственно, если такой настрой есть у Лаврова, то ключ [к миру в Украине] не просто найдется, он сделает поворот и замок может открыться”, – сказал он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки”. В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

30 апреля 2020 года министры иностранных дел стран “Нормандской четверки” общались в режиме видеоконференции.