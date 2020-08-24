Aston Martin выпустила модели Vantage и DBS Superleggera

24.08.2020, 12:50, Новости дня

Британский премиальный бренд Aston Martin официально представил лимитированную версию Aston Martin Vantage и DBS Superleggera.

В свою очередь, автомобили выполнены с учетом легендарного фильма о герое Джеймсе Бонде. Предполагается, что в продажу поступят 25 экземпляров DBS Superleggera и 100 машин Vantage. Известно, что автомобили могут похвастаться уникальным оттенком кузова, а также увеличенной решеткой радиатора. Также теперь станет возможным заказать дополнительное крепление для перевозки лыж.

Приобрести DBS Superleggera можно с увеличенными 21-дюймовыми дисками, тогда как минимальная стоимость автомобиля составит от 161 тысячи фунтов. В более дорогом исполнении стоимость новинки достигает 279 тысяч фунтов. Остальные данные о модели пока отсутствуют.