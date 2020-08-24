 

Кремль пообещал Австрии ответ на высылку российского дипломата

24.08.2020, 12:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссия примет ответные меры в связи с высылкой российского дипломата из Австрии, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Наше посольство уже сказало о традиционном принципе зеркальных действий. Так или иначе, конечно, будет отвечено», – передает ТАСС слова представителя Кремля. В остальном Песков переадресовал этот вопрос в МИД.

В понедельник издание «Кронен цайтунг» сообщило, что Австрия впервые объявила персоной нон грата российского дипломата, который должен покинуть ее территорию до 1 сентября. По ее сведениям, дипломат подозревается в промышленном шпионаже.

Посольство РФ пообещало зеркально ответить на высылку дипломата из Австрии.



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