 

В РФ решили создать новейший двухтонный беспилотник «Сириус»

24.08.2020, 12:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНовейший беспилотник «Сириус» массой две тонны создается в России, летный образец планируется получить в 2021 году, сообщил генконструктор компании «Кронштадт» Николай Долженков.

«В ближайшее время мы планируем защитить в Минобороны РФ технический проект беспилотника «Сириус» массой две тонны. Эта ОКР является развитием проекта «Орион». В следующем году мы планируем получить летный образец «Сириуса», – передает РИА «Новости» слова Доллженкова.

Он отметил, что в отличие от «Ориона» «Сириус» будет обладать комплексом спутниковой связи, которые позволит управлять им «практически на неограниченной дальности». Кроме того, новая машина сможет выполнять не только разведывательные, но и боевые задачи.

Напомним, в воскресенье Долженков рассказал, что Министерство обороны и компания «Кронштадт» подписали первый серийный контракт на поставку беспилотного комплекса большой продолжительности полета «Орион».



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