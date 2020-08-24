 

В Кривом Роге в результате взрыва гранаты ранения получили четыре человека

24.08.2020, 11:25, Новости дня

Вечером 23 августа на улице Скляра в Кривом Роге в результате взрыва гранаты пострадали четыре человека. Об этом 24 августа проинформировала полиция Днепропетровской области.

“Как выяснили правоохранители, во время конфликта 44-летний мужчина бросил гранату в сторону знакомых. В результате взрыва пострадали четыре человека. Со взрывной травмой и осколочными ранениями их доставили в больницу”, – говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что взорвалась, по предварительным данным, граната РГД-5.

Мужчину, который ее бросил, задержали.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

РГД-5 – начиненная тротилом советская противопехотная граната с радиусом поражения до 20 метров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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