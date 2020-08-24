В Сети появились рендеры внедорожного Renault Triber

24.08.2020, 11:24, Новости дня

Новый недорогой кроссовер Renault Triber поступил на индийский рынок в прошлом году, однако высокий спрос продолжают фиксировать местные дилеры.

Пользователям стали доступны рендерные изображения автомобиля с учетом того, чтобы модель смогла оказаться актуальной для экстремальных путешествий. По снимкам можно увидеть двухуровневую оптику с дополнительным освещением на крыше. Также дизайнеры предусмотрели увеличенные колесные арки, пластиковую защиту по всему кузову. Колесные диски и покрышки также соответствуют цели использования внедорожного кроссовера.

Технические характеристики здесь не стали менять, а потому под капотом используется 1,0-литровый бензиновый агрегат на 72 л.с. мощности. Автомобиль можно приобрести с роботизированной или механической коробкой передач. Базовая версия кроссовера Renault Triber оценивается от 495 тысяч рупий.