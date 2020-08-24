Пенсильвания: споры вокруг специальных ящиков для почтового голосования

24.08.2020, 11:10, Новости дня

НЬЮ-ЙОРК – Федеральный судья в воскресенье постановил отсрочить производство по иску предвыборного штаба президента Дональда Трампа, требующего запретить использование специальных ящиков для бюллетеней, и отменить другие изменения в процедуре голосования по почте в Пенсильвании.

Выборы 3 ноября обещают стать крупнейшим испытанием для голосования по почте. Две основные партии оказались втянуты в многочисленные иски, от которых зависит, как миллионы американцев будут голосовать этой осенью.

Республиканский президент неоднократно и бездоказательно утверждал, что увеличение количества бюллетеней для голосования по почте приведет к росту мошенничества, хотя американцы давно голосовали по почте.

Идея установки специальных ящиков для бюллетеней приобрела актуальность, после того как принятые Почтовой службой меры по сокращению расходов замедлили доставку почты по всей стране.

В Коннектикуте государственный секретарь штата Денис Меррил призвала избирателей опускать бюллетени в такие ящики, а не отправлять их по почте, после получения сообщений, что некоторые бюллетени, отправленные за неделю до проходивших в штате праймериз, поступили слишком поздно и не были учтены.

Три четверти бюллетеней на августовских праймериз были поданы заочно, сказала она, что примерно на 4 процента больше, чем в предыдущие годы. Демократ Меррил заявила, что недавно установленные 200 ящиков для бюллетеней оказались безопасным и популярным вариантом.

«Я не понимаю, почему люди видят в них такую проблему, – сказала она. – Они более безопасны, чем почтовые ящики».

Губернатор Том Волф, демократ, выступил в защиту ящиков для бюллетеней, заявив, что они легальны и совершенно необходимы, особенно в эпоху коронавируса.

В 2016 году Трамп победил в Пенсильвании с разрывом менее 1 процента, и этот штат считается важным в его нынешней кампании.

Федеральный окружной судья в западной Пенсильвании Дж. Николас Ранджан, назначенный Трампом, заявил, что иск, поданный штабом Трампа, не будет рассматриваться, пока аналогичные иски в судах штата не будут рассмотрены или отложены.

Заместитель руководителя предвыборной кампании Трампа Джастин Кларк заявил, что в своем решении судья признал, что проблема касается не только штата, но и носит конституционный характер.

«Федеральный суд просто решил не торопиться с выводами по этому вопросу в надежде, что суд штата урегулирует эти серьезные вопросы и гарантирует, что голос каждого жителя Пенсильвании будет учтен ровно один раз», – сказал Кларк.

Кампания Трампа пытается запретить голосование с использованием ящиков для бюллетеней, которые использовались на последних праймериз и которые позволяют избирателям голосовать заочно в обход Почтовой службы США.

Штаб Трампа утверждает, что использование таких ящиков не было прямо разрешено двухпартийным законом, принятым легислатурой штата в прошлом году, который расширил возможности для голосования по почте в штате.

Иск также требует отменить требование о месте жительства для наблюдателей за выборами, чтобы любой избиратель Пенсильвании мог стать наблюдателем на любом участке в штате.

«Суд притормозит этот иск и позволит судам Пенсильвании вмешаться и предложить интерпретацию законов штата, которые лежат в основе федерально-конституционных требований истцов», – заявил Ранджан.

Штаб Трампа считает, что ящики для бюллетеней являются соблазном для мошенничества. Федеральный судья попросил штаб представить свидетельства реального мошенничества, но штаб отказался, утверждая, что он не должен этого делать, чтобы выиграть дело.