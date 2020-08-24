 

Украинский госчиновник публично спел песню об убийстве русских и евреев

24.08.2020, 11:08, Новости дня

Замглавы госкомиссии Украины по полезным ископаемым, депутат Тернопольской областной рады Богдан Яциковский на мероприятии исполнил авторскую песню с антисемитскими высказываниями.

Видео исполнения депутатом песни под названием «Ж** перед повешением» опубликовано на YouTube. 

Депутат спел:

«Всюду цветет наша власть

Ж** кричит, не бей меня не надо,

а его в садочке, в тихом уголочке

ждет веревка, ждет.

Ай Телесык, уголовный розыск

Напрасно в нашей хате делают обыск

Еще не затупились штыки

Еще не заржавели пулеметы

Всюду буйно цветет наша власть».

Кроме того, в тексте есть и ксенофобные строчки в адрес россиян – «По селу идет москаль поет –

выстрел прозвучал и нет его». 

В связи с этим депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ренат Кузьмин направил в национальную полицию обращение о привлечении к уголовной ответственности Яцинковского, передает «Страна». 

Ранее бывший депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычным гражданам Украины пора «паковать манатки» и уезжать из страны.



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