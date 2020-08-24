Посольство РФ пообещало зеркально ответить на высылку дипломата из Австрии

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24.08.2020, 11:08, Новости дня

Зеркальная реакция Москвы на высылку российского дипломата из Австрии не заставит себя ждать, заявили в посольстве РФ в Австрии.

«Возмущены безосновательным решением австрийских властей, ущербным для конструктивных российско-австрийских отношений. Уверены, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать», – сообщили в посольстве.

В понедельник издание «Кронен цайтунг» сообщило, что Австрия впервые объявила персоной нон грата российского дипломата, который должен покинуть ее территорию до 1 сентября. По ее сведениям, дипломат подозревается в промышленном шпионаже.



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