«Беспринципный лжец» — Washington Post узнала об отношении сестры Трампа к президенту

24.08.2020, 10:58, Новости дня

Старшая сестра Дональда Трампа считает своего брата «беспринципным» и «жестоким» человеком, который «лгал» на протяжении всего своего президентства и ничего не добился в жизни сам, кроме «пяти банкротств». Об этом стало известно благодаря аудиозаписям телефонных разговоров, которые племянница главы Белого дома втайне вела с 2018 по 2019 год, пишет The Washington Post.



Reuters

Сестра Дональда Трампа называла своего брата «беспринципным» человеком, которому «нельзя доверять» и который «лгал» на протяжении всего своего правления страной. Об этом свидетельствуют записи телефонных разговоров, которые племянница президента передала The Washington Post.

Во время этих бесед 83-летняя Мэриэнн Трамп Барри, бывший член Федерального суда США, обвиняла главу Белого дома в «лицемерии». В частности, она критиковала его за противоречивую миграционную политику, в результате которой тысячи детей разлучались со своими семьями и отправлялись в центры, где их содержали под стражей.

Племянница президента Мэри Трамп втайне записывала беседы с Барри в период с 2018 по 2019 годы. Они легли в основу её откровенной книги «Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире», поясняет издание.

«Всё, чего он хочет — понравиться своей избирательной базе. У него нет принципов. Абсолютно никаких», — заявляла Барри в одном из разговоров, комментируя отношение Трампа к мигрантам. По её словам, религиозный человек, каким позиционирует себя президент США, стремился бы помочь людям, а не поступать так, как он поступает.

Мэриэнн также клеймила Дональда за его «жестокость» и «фальшивость». «Дело во всей этой фальши. Фальши и жестокости. Дональд — жестокий человек», — заявляла она.

В беседах с племянницей Барри также называла Трампа «негодником» и жаловалась, что ей приходилось делать его домашние задания. Более того, по её словам, поступить в колледж Дональду помог некий Джо Шапиро, который якобы сдал за него вступительные экзамены.

Мэриэнн продолжала осуждать действия своего брата на посту президента, обращая внимание на его «обманы» и активное использование социальных сетей. «Его чёртовы твиты и ложь, о мой Бог! — говорила она. — Я выражаюсь слишком фривольно, но ты знаешь. Изменение в показаниях. Отсутствие подготовки. Ложь. Твою ж мать!»

В другом разговоре Барри высмеивала отсутствие интереса своего брата к книгам. Согласно её воспоминаниям, президент очень удивлялся, что вместо просмотра Fox News она предпочитает чтение.

Однако больше всего Мэриэнн возмущало стремление её брата поставить себе в заслуги получению ею должности федерального судьи. В результате между ними возник такой серьёзный раскол, что Берри пригрозила «сравнять Трампа с землёй», если тот ещё раз поднимет эту тему.

По мнению сестры президента, она сама сделала свою юридическую карьеру. Единственными же собственными достижениями Трампа она считает «его пять банкротств», обращает внимание издание.

Глава Белого дома отреагировал на опубликованные записи. «Каждый день появляется что-то новое. Какая разница? Я скучаю по своему брату, и я буду продолжать много работать во благо американского народа. Не все согласны, но результаты очевидны. Наша страна скоро станет сильнее, чем когда-либо прежде!» — пообещал он.

В недавнем интервью The Washington Post 55-летняя Мэри Трамп сказала, что её дядя не годится на роль президента. Она призналась, что планирует сделать «всё возможное», чтобы победу на предстоящих выборах одержал Джо Байден.

Крис Бастарди, представитель Мэри Трамп, сказал, что она начала записывать разговоры с Барри в 2018 году. Причиной стали подозрения племяницы Трампа, что родственники ввели её в заблуждение относительно реальной стоимости семейного имущества во время судебной тяжбы за наследство, в результате чего она получила гораздо меньше, чем ожидала.

Спор о наследстве был урегулирован в частном порядке в 2001 году. Но Мэри Трамп заявила, что семья её обманула, в десятки раз уменьшив реальную стоимость имущества — с $1 млрд. до 30 млн.

«Она надеялась доказать это, как это часто делается, записав заявления (родственников. — ИноТВ), противоречащие тому, что они говорили под присягой. Большая часть того, что она услышала, оказалась для неё совершенно неожиданным», — пояснил Бастарди.