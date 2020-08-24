Российский посол отказался комментировать высылку из Австрии дипломата
24.08.2020, 10:48, Новости дня
Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский не стал комментировать сообщения местных СМИ о высылке российского дипломата из республики.
«Сообщения СМИ не комментируем», – передает РИА «Новости» слова посла.
В понедельник издание «Кронен цайтунг» сообщило, что Австрия впервые объявила персоной нон грата российского дипломата, который должен покинуть ее территорию до 1 сентября. По ее сведениям, дипломат подозревается в промышленном шпионаже.
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