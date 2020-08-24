Определены сроки первого за шесть лет пуска тяжелой «Ангары»

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24.08.2020, 10:48, Новости дня

Летные испытания ракеты-носителя «Ангара-А5» продолжатся в ноябре, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе доклада вице-премьеру Юрию Борисову на форуме «Армия-2020».

«Пораньше, в ноябре», – передает РИА «Новости» ответ Рогозина на вопрос Борисова, состоится ли пуск в этом году.

Это будет второй – и первый за шесть лет – испытательный пуск «Ангары-А5». Летные испытания ракеты, которые включают шесть пусков, по плану должны завершиться в 2021-2022 годах.

«Все сделано в обеспечение запуска [ракеты «Ангара»] в ноябре», – передает ТАСС слова замгендиректора Центра им М.В. Хруничева Дениса Денискина.

Напомним, 14 августа в Роскосмосе сообщили, что тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» отправлена на космодром Плесецк с территории Центра имени М.В. Хруничева.



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