Наука до сих пор не может установить происхождение коронавируса

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24.08.2020, 9:37, Новости дня

Учёные по-прежнему не могут отследить источник коронавируса, пишет Das Erste: есть целый ряд исследований, намекающий на то, что вирус распространялся за месяцы до его обнаружения в Ухани. По мнению немецкого учёного Томаса Метенляйтера, возможно, исследователям так никогда и не удастся добраться до источника пандемии.


Reuters

Врач из французского города Кольмар Михель Шмитт обнаружил признаки коронавирусной инфекции на снимках лёгких, сделанных у пациентов ещё в ноябре и декабре 2019 года, пишет Das Erste.

Возможно ли, что некоторые люди во Франции заразились коронавирусом ещё в середине ноября прошлого года? Отмечается, что Шмитт обнаружил антитела у всех людей, имевших признаки заболевания в 2019 году: впрочем, это не исключает того, что они могли заразиться позднее.
Однако есть и другие исследования, намекающие на то, что коронавирус распространялся ещё за недели, или даже за месяцы до того, как был обнаружен в Ухани в конце декабря. К примеру, учёные обнаруживали следы инфекции в образцах воды из Италии и Бразилии, собранных в ноябре и декабре 2019 года.

Генетик из Кембриджского университета Петер Форстер анализировал пандемию и пришёл к выводу, что она началась во временном промежутке от середины сентября до начала декабря 2019 года. Скорее всего, местом начала был именно Китай, или же какая-нибудь из пограничных с ним стран. Как отмечает Das Erste, многие коллеги Форстера разделяют его точку зрения и исходят из того, что пандемия началась во второй половине 2019 года в Азии. Однако, конкретное время и место заражения первого человека остаётся неизвестным. Как отмечает немецкий учёный Томас Метенляйтер, возбудитель, аналогичный коронавирусу, был найден у некоторых летучих мышей на юге Китая, однако это не является стопроцентным доказательством источника инфекции.

Как пишет Das Erst, в ВОЗ также нет уверенности об источнике инфекции. В начале августа глава организации Тедрос Гебрейесус анонсировал начало большого исследования команды учёных из ВОЗ в Китае. Впрочем, Томас Метенляйтер выразил сомнение в том, что исследователям когда-нибудь удастся добраться до истоков пандемии. 



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