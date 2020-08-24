На фоне китайско-американского конфликта Тайвань хочет стать вторым Гонконгом

24.08.2020, 9:37, Новости дня

Соединённые Штаты используют Тайвань в качестве пешки в своём противостоянии с Пекином, подталкивая остров разорвать экономические связи с КНР и обещая обеспечить военную и торговую поддержку, пишет Le Figaro. Тайвань, со своей стороны, надеется воспользоваться ситуацией и закрепиться на международной арене, став главным финансовым центром региона вместо Гонконга, потерявшего этот статус.



Reuters

Тайвань стал пешкой в большой игре Дональда Трампа: недавние переговоры в преддверии торгового договора и продажи вооружения стали важнейшим визитом американцев на остров с 1979 года, рассказывает Le Figaro. Для президента США это ещё один способ задеть Пекин, который, со своей стороны, обвиняет Вашингтон в угрозе миру и стабильности в регионе. Оказавшись меж двух огней, Тайвань мечтает воспользоваться ситуацией и стать альтернативой Гонконгу, однако пока его усилия не увенчались успехом.

На прошлой неделе министр здравоохранения США Алекс Азар приехал на остров с трёхдневным визитом, чтобы «засвидетельствовать дружбу между Соединёнными Штатами и Тайванем». Кроме того, он приветствовал открытость тайваньского общества и раскритиковал Пекин, особенно то, как Коммунистическая партия справляется с пандемией COVID-19. По итогам переговоров Тайвань подтвердил, что договорился о покупке ракет и морских мин, а также надеется заключить торговый договор, который будет способствовать экспорту тайваньских товаров в США.

Как напоминает французская газета, это первый приезд американского государственного лица с момента признания коммунистического Китая 40 лет назад. В марте Конгресс выпустил указ, согласно которому Вашингтон обязуется поддерживать Тайвань на международной арене. В ответ на последние действия Америки китайские военные корабли и самолёты начали опасно приближаться к берегам Тайваня, чтобы подтвердить своё господство над островом. Во вторник США отправили в Тайваньский пролив военный корабль.

За таким сближением Тайваня и США, отмечается в статье, скрывается не простая провокация. Помимо предвыборного расчёта Дональда Трампа, который делает ставку на твёрдость в отношении Пекина, Соединённые Штаты негласно обязуются поддерживать своего союзника. Подталкивая Тайвань к разрыву с Пекином, Вашингтон ставит остров в тяжёлую ситуацию: множество тайваньских компаний пострадали от американских санкций, направленных против технологических гигантов Китая. Как объясняет Стив Цан, директор Китайского института Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета, тайваньские компании должны адаптироваться к разрыву экономических связей с Пекином: «Соединённые Штаты должны предложить им рынок сбыта, иначе они уйдут в Китай».

Поневоле оказавшийся между двух мировых держав, Тайвань пытается выйти сухим из воды. В то время как мирное сближение с Пекином становится недостижимым, президент страны, Цай Инвэнь, пытается воспользоваться этой ситуацией и возрастающей враждебностью международного сообщества по отношению к агрессивному Китаю: остров хочет стать региональной альтернативой Гонконгу, который де факто потерял свой статус международного финансового центра. Так, с начала года Тайвань ввёл ряд мер по привлечению многонациональных предприятий, которые уезжают из бывшей британской колонии. Также остров предлагает убежище для политической оппозиции Гонконга.

Однако свобода действий и у США, и у Тайваня остаётся ограниченной и крайне маловероятно, что другие страны осмелятся сблизиться с Тайбэем, не желая раздражать Пекин. Цай Инвэнь и Дональд Трамп также не могут себе позволить довести противостояние с Пекином до вооружённого конфликта. Вашингтон обязался предоставить Тайваню военную защиту, но это не означает, что Конгресс проголосует за военное вмешательство так далеко от американской территории. Несмотря на давление американцев в последние месяцы, Тайвань не смог стать членом ВОЗ и не был приглашён для участия в учениях США в Тихом океане. Таким образом, пишет в заключение Le Figaro, ожидания Тайбэя от сближения с Соединёнными Штатами не оправдались.