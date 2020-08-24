Главврач омской больницы рассказал о состоянии Навального

24.08.2020, 9:08, Новости дня

Врачи берлинской клиники «Шарите» сообщили омским медикам, что блогер Алексей Навальный до сих пор находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщил главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский.

«В субботу (22 августа) я направил письмо в клинику «Шарите» о том, что мы готовы сотрудничать с немецкими коллегами и готовы предоставить все данные анализов. И уже буквально вчера (23 августа) после обеда мы получили ответ из клиники, в котором нас поблагодарили и отметили, что Алексей Навальный находится в стабильном тяжелом состоянии», – цитирует РИА «Новости» Мураховского.

По его словам, немецкие медики очень благодарны российским специалистам и «тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти».

Также Мураховский отметил, что супруга Навального Юлия много раз встречалась с омскими и московскими врачами, но ни разу не поблагодарила их за лечение.

«Все это происходило у меня в кабинете и неоднократно. Сказала ли она спасибо? Мне – нет. Может быть она кому-то другому сказала? Но у меня в кабинете, мне или при мне – я такого не услышал», – заметил главврач.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Навальный прибыл на лечение в берлинскую клинику «Шарите» в статусе «гостя канцлера».

Напомним, в субботу утром блогера увезли из омской больницы скорой медицинской помощи № 1 в аэропорт для последующего перелета в Германию и проведения курса лечения в Берлине. Навального вывезли медицинским бортом из Омска и доставили в берлинскую клинику «Шарите».

При этом по просьбе немецкой медицинской бригады вылет задержали до утра субботы из-за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ к условиям работы летного состава.