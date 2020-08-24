 

На Байконуре стартовали электроиспытания модуля «Наука» для МКС

24.08.2020, 9:08, Новости дня

Электроиспытания многофункционального лабораторного модуля «Наука», который в 2021 году Роскосмос планирует запустить к МКС, стартовали на космодроме Байконур, сообщили в Роскосмосе.

«Специалисты филиала Ракетно-космической корпорации «Энергия» на Байконуре приступили к заключительным электроиспытаниям оборудования Многофункционального лабораторного модуля «Наука», прибывшего на днях на этот космодром», – передает ТАСС сообщение госкорпорации.

Напомним, в апреле глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск российского модуля «Наука» на Международную космическую станцию состоится в начале 2021 года.

Ранее гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко заявил, что российский многофункциональный лабораторный модуль «Наука» планируется отправить 19 марта на космодром Байконур, откуда будет осуществлен запуск на МКС.



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