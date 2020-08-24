 

DT – очередной успех искусственного интеллекта — ИИ победил пилота F-16 в виртуальном воздушном бою

24.08.2020, 8:15, Новости дня

Искусственный интеллект одержал победу над военным лётчиком, выиграв все пять раундов виртуального воздушного боя, пишет The Daily Telegraph. Это, как отмечает издание, очередной успех ИИ в противостоянии с человеком.


Reuters

Искусственный интеллект одержал победу над лётчиком F-16 в пяти раундах виртуального воздушного боя, пишет The Daily Telegraph. Причём ИИ завершил в свою пользу все пять раундов в рамках противостояния, устроенного Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

Соревнование, на старте которого было восемь команд с различными программами искусственного интеллекта, транслировалось на YouTube, и команда Heron Systems одержала победу. Как отмечает издание, Heron — калифорнийский оборонный подрядчик, специализирующийся на ИИ.

В финале соревнований, кульминацией которого стало противостояние между Heron и американским пилотом с позывным Banger, ИИ побеждал в каждом раунде, причём управляемый им самолёт достигал скорости 800 км/ч и испытывал перегрузки в 9g.

Руководитель программы в DARPA Дэн Яворсек заявил, что этот исход отнюдь не означает однозначную победу машин.

«Мы, пилоты, никогда не доверяем никаким моделированиям и симуляциям, — заявил он в интервью после соревнований. — Я думаю, что в конце этой программы у нас появилась возможность увидеть, как ИИ достиг совершеннолетия».

Победа Heron — это очередной успех ИИ в борьбе с человеческими соперниками, пишет The Daily Telegraph. Как напоминает издание, в 1997 году компьютер Deep Blue одержал победу над чемпионом мира по шахматам. А позднее самообучающаяся система Deepmind превзошла лучшего в мире игрока в го.



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