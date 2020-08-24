 

Международная коалиция под руководством США покинула военную базу Таджи в Ираке

24.08.2020, 7:25, Новости дня

Войска международной коалиции под руководством США 23 августа покинули иракскую военную базу Таджи и передали ее иракским силам безопасности. Об этом сообщает “Радіо Свобода” со ссылкой на заявление коалиции.

База расположена в 20 километрах к северу от Багдада. В последние месяцы она стала объектом обстрелов со стороны поддерживаемых Ираном боевиков, сказано в заявлении.

“Перемещение военного персонала коалиции является частью долгосрочного плана, согласованного с правительством Ирака”, – говорится в заявлении коалиции.

Военная база Таджи 27 июля в Ираке подверглась ракетному обстрелу. На ее территорию упали несколько ракет “Катюша”.

Парламент Ирака 5 января проголосовал за резолюцию, которая отменяет соглашение с международной коалицией против ИГИЛ во главе с США.

Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандиса.

В Пентагоне назвали этот авиаудар оборонительным действием, направленным на сдерживание будущих иранских атак и защиту американских граждан за рубежом. Там отметили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа.

В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке. В ночь на 8 января Корпус стражей исламской революции сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой были выпущены “десятки ракет”, в Иране назвали “Мученик Сулеймани”. Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

По данным Пентагона, 109 американских военнослужащих получили черепно-мозговые травмы в результате обстрела баз.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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