 

От COVID-19 в мире погибли 807 тыс. человек

24.08.2020, 7:25, Новости дня

К утру 23 августа коронавирусом в мире заразилось 23 358 598 человек (155 тыс. человек за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 807 830 человек, выздоровело 15 077 231.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 5 701 938. Из них умер 176 801 человек, излечился 1 997 761 пациент.

В Бразилии заболело 3 605 783 человека. Из них 114 744 умерли и 2 947 784 излечились.

В Индии инфицировано 3 044 940 заболевших, 56 706 умерли.

Четвертое место занимает Россия: 954 328 инфицированных и 16 341 умерший. ЮАР преодолела порог в 600 тыс. – сейчас там 609 773 заразившихся и 13 059 погибших.

В Перу, Мексике (находится на третьем месте по смертности – 60 480 человек) и Колумбии число инфицированных превысило полмиллиона. Порог в 300 тыс. человек преодолели Чили, Испания, Иран, Великобритания, Аргентина и Саудовская Аравия.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Американский политолог – пандемия подорвала статус США как мирового лидера

03.08 / Дегтярев встретился с мэром Хабаровска

12.07 / «Протестные» праймериз в Гогконге: число участников превысило 600000

16.07 / Жирная рыба защищает мозг от негативных факторов среды

19.08 / Лукашенко поручил усилить охрану границ Белоруссии

27.06 / Ингушские врачи прооперировали человека при свете экранов мобильных

31.07 / Ван Дамм начал сниматься в фильме Netflix на Украине

01.07 / В комиссии онлайн-голосования по Конституции исключили возможность подтасовки данных участников

05.08 / Пытаясь украсть китайский TikTok, США снова переступают через нормы

24.06 / В рамках акции «Сад Памяти» высадили более 26 млн деревьев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска