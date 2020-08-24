Раскрыты задачи новейшего ударного беспилотника «Гром»

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24.08.2020, 6:48, Новости дня

Беспилотник «Гром», впервые представляемый на форуме «Армия-2020», предназначен для поддержки истребителей Су-35 и Су-57, сообщил генеральный конструктор предприятия-разработчика данного беспилотника – компании «Кронштадт» Николай Долженков.

«На «Армии-2020» мы представляем проект беспилотника «Гром» массой семь тонн и полезной нагрузкой порядка 500 килограмм, который будет действовать в одном соединении с истребителями типа Су-35 и Су-57», – передает РИА «Новости» слова Долженкова.

Он отметил, что основная задача этого беспилотника – сохранить жизни пилотов и сами пилотируемые самолёты.

По его словам, «Гром» будет обеспечивать безопасность пилотируемых истребителей, уничтожая ПВО противника и выполняя другие боевые задачи.

«Уже сегодня у Минобороны есть понимание, что беспилотники такого типа должны массово поступать на вооружение ВКС», – подчеркнул Долженков.

Ранее в августе заместитель главкома ВКС генерал-лейтенант Сергей Дронов в интервью изданию «Красная звезда» сообщил, что многоцелевые ударные беспилотники, способные поражать объекты противника высокоточными боеприпасами, начнут поступать в Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в 2021 году.



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