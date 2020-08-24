 

Жительницу Казани укусил прятавшийся в винограде скорпион

24.08.2020, 3:48, Новости дня

В токсикологическое отделение Городской клинической больницы № 7 города Казани поступила пациентка с уксусом скорпиона, сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана. По словам пострадавшей, скорпион оказался в купленном в одном из продуктовых магазинов города винограде.

«Пациентка с уксусом скорпиона была доставлена бригадой скорой помощи в токсикологическое отделение Городской клинической больницы № 7 города Казани. Врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь. В данный момент жизни пациентки ничего не угрожает», – приводит сообщение представителя пресс-службы регионального ведомства ТАСС.

Там уточнили, что при поступлении женщина находилась в состоянии средней тяжести.

По словам пострадавшей, скорпион оказался в купленном в одном из продуктовых магазинов города винограде, причем «паукообразное невозможно было заметить».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о запрещенных для содержания в домашних условиях видах животных.



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