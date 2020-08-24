У пограничников есть ресурсы для охраны границы с Беларусью, но нужно быть бдительными – глава Госпогранслужбы Украины

24.08.2020, 3:10, Новости дня

У Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) есть ресурсы на надежную охрану границы с Беларусью. Такое заявление сделали в пресс-центре ведомства 23 августа.

“Наша главная задача – оставаться бдительными, усиливать противодействие противоправной деятельности и предупреждать любые провокации… Наши действия должны быть решительными в случае попыток нарушения границы”, – заявил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

Дейнеко определил руководителям пограничных отрядов задачи и заострил внимание на оперативном и быстром принятии решений при обострении ситуации или нестандартных ситуациях.

В ведомстве отметили, что Дайнеко лично проверил готовность подразделений к выполнению задач. Пограничники несут службу в усиленном режиме, добавили в ГПСУ.

“В настоящее время подразделения пограничной службы Украины охраняют государственную границу с Республикой Беларусь усиленно. Мы привлекли дополнительные силы и средства, чтобы обеспечить надлежащую защиту границы. Ситуация остается спокойной”, – сказал Дейнеко.

Глава Госпогранслужбы подчеркнул, что для охраны границы пограничники используют катера Safe Boat 27 мобильного пограничного отряда “Дозор”.

В городах Беларуси 23 августа проходили шествия выступающих против действий властей. В Минск, где на улицы вышли более 100 тыс. протестующих, власти страны стянули военную технику. Силовики со щитами перекрыли площадь Победителей в районе резиденции Лукашенко. По данным СМИ, протестующие подходили к ним на расстояние 100 метров. О каких-либо штурмах информации не поступало.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.