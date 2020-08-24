Объявлены предположительные цены на iPhone 12

24.08.2020, 3:09, Новости дня

Стандартный гаджет в новой линейке iPhone 12 обойдется покупателю в 700-800 долларов США. Об этом сообщают инсайдеры, опубликовавшие имеющуюся у них информацию о маркетинговых планах компании-производителя и продавцов.

Двенадцатый iPhone с приставкой Max будет стоить еще на сотню дороже, утверждают источники. Ценник на iPhone Pro будет содержать уже четырехзначное число. Речь идет о 1300 долларах. Еще на сотню дороже будет стоить та же модель с увеличенным экраном.

Напомним, что официальная презентация новой линейки iPhone 12 запланирована на начало сентября. Продажи новых смартфонов должны начаться через несколько дней после этого мероприятия. Однако конкретные даты пока не оглашались.