Тропический шторм «Лаура» оставил без электричества более 1 млн доминиканцев
24.08.2020, 3:08, Новости дня
Прошедший над Доминиканской Республикой тропический шторм «Лаура» в ночь с субботы на воскресенье оставил без электроснабжения районы проживания около 1,1 млн человек, сообщило местное издание «Насиональ».
Скорость порывов ветра в пределах тропического шторма достигала 23 м/с, передает ТАСС.
В результате разгула стихии в окрестностях столицы Доминиканской Республики – города Санто-Доминго – погибли не менее двух человек.
К утру понедельника «Лаура» миновала территорию Доминиканской Республики, направившись в сторону Кубы.
Напомним, 4 августа сформировавшийся в Атлантическом океане тропический шторм «Исаиас» усилился до урагана, после чего обрушился на восточное побережье США.
Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.
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