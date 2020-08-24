 

Тропический шторм «Лаура» оставил без электричества более 1 млн доминиканцев

24.08.2020, 3:08, Новости дня

Прошедший над Доминиканской Республикой тропический шторм «Лаура» в ночь с субботы на воскресенье оставил без электроснабжения районы проживания около 1,1 млн человек, сообщило местное издание «Насиональ».

Скорость порывов ветра в пределах тропического шторма достигала 23 м/с, передает ТАСС.

В результате разгула стихии в окрестностях столицы Доминиканской Республики – города Санто-Доминго – погибли не менее двух человек.

К утру понедельника «Лаура» миновала территорию Доминиканской Республики, направившись в сторону Кубы.

Напомним, 4 августа сформировавшийся в Атлантическом океане тропический шторм «Исаиас» усилился до урагана, после чего обрушился на восточное побережье США.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.



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