Замгоссекретаря Биган посетит Литву, Россию и Украину на фоне кризиса в Беларуси

24.08.2020, 2:55, Новости дня

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган посетит Литву, Россию и Украину 24-27 августа и проведет встречи с высокопоставленными представителями правительств этих стран; в ходе этих встреч будут обсуждаться вопросы регионального характера.

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента, распространенном в воскресенье.

В пятницу агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что Биган отправится в регион для обсуждения ситуации в Беларуси, в то время как Вашингтон стремится к мирному урегулированию кризиса в этой стране, чтобы не допустить российского вмешательства.