 

Замгоссекретаря Биган посетит Литву, Россию и Украину на фоне кризиса в Беларуси

24.08.2020, 2:55, Новости дня

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган посетит Литву, Россию и Украину 24-27 августа и проведет встречи с высокопоставленными представителями правительств этих стран; в ходе этих встреч будут обсуждаться вопросы регионального характера.

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента, распространенном в воскресенье.

В пятницу агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что Биган отправится в регион для обсуждения ситуации в Беларуси, в то время как Вашингтон стремится к мирному урегулированию кризиса в этой стране, чтобы не допустить российского вмешательства.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / В России – новые ограничения на ввоз праворульных машин

02.08 / Вассерман объяснил разницу в ситуации с коронавирусом в РФ и США

29.06 / Умер конструктор двигателей для ракет, доставивших Гагарина в космос

21.07 / Италия объявила о выходе из коронавирусной «бури»

01.07 / Оппозиционеров уличили в фальсификации экзитполов

27.06 / В Подмосковье ожидается гроза с сильным ветром

30.06 / Стало известно содержание полученной Путиным от ветерана папки

12.07 / На Донбассе сегодня ранены пять украинских военнослужащих – штаб ООС

03.08 / Россия: из полудемократической в «консолидированные авторитарные»? 

10.07 / В Кремле оценили заявление Жириновского о вымогательстве в Москве денег у Фургала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска