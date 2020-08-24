Замгоссекретаря Биган посетит Литву, Россию и Украину на фоне кризиса в Беларуси
24.08.2020, 2:55, Новости дня
Заместитель госсекретаря США Стивен Биган посетит Литву, Россию и Украину 24-27 августа и проведет встречи с высокопоставленными представителями правительств этих стран; в ходе этих встреч будут обсуждаться вопросы регионального характера.
Об этом говорится в сообщении Госдепартамента, распространенном в воскресенье.
В пятницу агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что Биган отправится в регион для обсуждения ситуации в Беларуси, в то время как Вашингтон стремится к мирному урегулированию кризиса в этой стране, чтобы не допустить российского вмешательства.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет