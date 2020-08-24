В РФ началось проектирование новой ракеты «Союз-6»

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24.08.2020, 2:48, Новости дня

Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» вместе с Ракетно-космической корпорацией (РКК) «Энергия» определяет облик ракеты-носителя «Союз-6», сообщили в пресс-службе предприятия на форуме «Армия».

«АО «РКЦ «Прогресс» привлекается к разработке материалов научно-технического отчета по РН «Союз-6», облик ракеты-носителя определяется совместно с головным разработчиком – ПАО «РКК «Энергия», – приводит сообщения пресс-службы предприятия ТАСС.

Там пояснили, что эскизное проектирование запланировано по итогам рассмотрения в Роскосмосе научно-технического отчета по космическому ракетному комплексу с ракетой-носителем «Союз-6».

В январе в РКЦ «Прогресс» анонсировали начало работ над эскизным проектом ракеты-носителя «Союз-6». Летные испытания носителя запланированы на 2025 год. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, новая ракета может получить название «Амур».

Ранее Казахстан решил переименовать стартовый комплекс Байконура «Байтерек» для запуска ракетоносителей «Союз-5» и «Союз-6» в «Назарбаевский старт».



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