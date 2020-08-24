На Мадагаскаре при попытке побега убили 20 заключенных – минюст

24.08.2020, 1:45, Новости дня

23 августа в городе Фарафангана на юго-востоке островного государства Мадагаскар при попытке побега из тюрьмы были убиты 20 заключенных. Об этом в Facebook проинформировало министерство юстиции.

“В тюремном централе Фарафанганы произошел мятеж. Около полудня заключенные разделились на две группы: на востоке и западе централа. Находившиеся на западной стороне начали бросать камни в тюремных охранников, а находившиеся на востоке пробрались через туалеты. Заключенные напали на охранников и забрали оружие”, – говорится в сообщении.

В минюсте рассказали, что люди погибли в результате перестрелки, еще восемь человек получили тяжелые ранения, были схвачены и отправлены в больницу.

Всего пытались убежать 88 заключенных, побег удался 31 из них, беглецов ищут.

Оружие, которое захватили заключенные, уже найдено, утверждают в минюсте.

После побега в Фарафангане тюремные администрации страны получили приказ усилить меры безопасности.

Rapport de situation du 23 Août 2020:Une mutinerie s’est produite à la Maison Centrale de Farafangana.Vers midi… Posted by Ministère de la Justice de Madagascar on Pühapäev, 23. august 2020