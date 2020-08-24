 

На Мадагаскаре при попытке побега убили 20 заключенных – минюст

24.08.2020, 1:45, Новости дня

23 августа в городе Фарафангана на юго-востоке островного государства Мадагаскар при попытке побега из тюрьмы были убиты 20 заключенных. Об этом в Facebook проинформировало министерство юстиции.

“В тюремном централе Фарафанганы произошел мятеж. Около полудня заключенные разделились на две группы: на востоке и западе централа. Находившиеся на западной стороне начали бросать камни в тюремных охранников, а находившиеся на востоке пробрались через туалеты. Заключенные напали на охранников и забрали оружие”, – говорится в сообщении.

В минюсте рассказали, что люди погибли в результате перестрелки, еще восемь человек получили тяжелые ранения, были схвачены и отправлены в больницу.

Всего пытались убежать 88 заключенных, побег удался 31 из них, беглецов ищут.

Оружие, которое захватили заключенные, уже найдено, утверждают в минюсте.

После побега в Фарафангане тюремные администрации страны получили приказ усилить меры безопасности.

Rapport de situation du 23 Août 2020:Une mutinerie s’est produite à la Maison Centrale de Farafangana.Vers midi…

Posted by Ministère de la Justice de Madagascar on Pühapäev, 23. august 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Бывшего замгубернатора Курганской области приговорили к 11 годам за взятки

15.08 / Выход из Парижского договора по климату только навредит американской экономике

20.08 / Мексика захотела как можно скорее получить российскую вакцину от COVID-19

04.08 / Психолог посоветовала не щекотать детей ради забавы

07.08 / В Москве закрыли десять кафе за несоблюдение антикоронавирусных мер

17.07 / Хабаровские врачи попросили горожан воздержаться от митингов на фоне коронавируса

29.06 / ЕС призвали перейти на «язык силы» в ливийском конфликте

15.08 / Хорватия продлила ограничения на въезд для иностранцев до конца августа

15.07 / Конституционный Суд Украины анонсировал рассмотрение “антиколомойского” закона

15.07 / Карантин в Украине планируют продлить минимум на месяц – глава Минздрава

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска