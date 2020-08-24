 

Американские дипломаты поздравили Украину с Днем Независимости песней “Ой, ходить сон коло вікон”

24.08.2020, 1:45, Новости дня

Работники посольства США в Украине поздравили украинцев с Днем Независимости инструментальной версией украинской народной колыбельной песни “Ой, ходить сон коло вікон”. Поздравление дипломаты опубликовали в Twitter.

“По традиции команда посольства США празднует День Независимости Украины с украинскими мотивами! Предлагаем насладиться нашей версии “Ой, ходить сон”. По легенде, эта украинская мелодия вдохновила американского композитора Джорджа Гершвина на создание знаменитого Summertime”, – рассказали в посольстве.

Per our tradition, the U.S. Embassy Kyiv team celebrates Ukrainian Independence Day with a Ukrainian tune! Enjoy our rendition of Ой, ходить сон. Legend has it that this Ukrainian tune inspired American composer George Gershwin to write his famous “Summertime”! pic.twitter.com/moz3qRGPEv

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 23, 2020

Украина отмечает 29-летие независимости 24 августа 2020 года.

Мероприятия ко Дню Независимости Украины в Киеве в этом году проведут на Михайловской и Софийской площадях, а не на Крещатике и Майдане Незалежности. Это решение принял Кабинет Министров Украины 19 августа.

В 2019 году на День Независимости в Киеве прошло Шествие достоинства. На нем не было военной техники и парада. Кроме военнослужащих, награждали заслуженных учителей и спортсменов. В торжествах участвовали певицы Алина Паш, Тина Кароль и другие. После шествия состоялось альтернативное мероприятие – Марш защитников Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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