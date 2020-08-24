 

В Афганистане подорвался автомобиль с мирными жителями, погибли семь человек

24.08.2020, 1:45, Новости дня

В Афганистане в провинции Газни на дорожной мине подорвался автомобиль с мирными жителями. Об этом со ссылкой на местные власти, сообщил канал Al Jazeera 23 августа.

“Три женщины, двое детей и двое мужчин погибли, когда их автомобиль подорвался в районе Джагату провинции Газни”, – сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Вахидулла Джумазада.

Канал Al Jazeera подчеркнул, что афганское гражданское население продолжает нести основное бремя насилия в стране, несмотря на усилия по началу мирных переговоров.

В сообщении приводится выдержка из отчета Организации Объединенных Наций за июль, в котором говорится об убийстве 1282 человек и сотни раненых за первые шесть месяцев 2020 года в результате насилия в Афганистане. По заявлению ООН, женщины и дети составляют более 40% общего числа жертв среди гражданского населения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Задержан подозреваемый в убийстве невесты в Москве

01.08 / США увеличат военный контингент в Польше

09.08 / Миссия МПА СНГ оценила проведение президентских выборов в Белоруссии

03.07 / Facebook обвинили в дискриминации чернокожих сотрудников

07.07 / Онищенко: коронавирус может циркулировать в России осенью и зимой

07.07 / Реформа полиции: опыт Нью-Джерси

03.07 / FAZ – вывод войск из Германии ослабит НАТО и сорвёт планы по устрашению России

02.07 / В Красногорске девочке пробило голову выброшенной из окна бутылкой

29.06 / Ким Кардашьян продала часть косметического бренда за 200 миллионов долларов

29.07 / Госдума запросила сведения о возможном двойном гражданстве депутатов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска