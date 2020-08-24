 

В NASA изобрели новое колесо

24.08.2020, 1:42, Новости дня

Это уже далеко не первое колесо для инопланетного транспортного средства, сообщает источник. Давно известны специальные шины для марсоходов и лунаходов. Однако в данном случае изделие оказалось в 30 раз прочнее, чем все предыдущие аналоги.

Шина внешне напоминает кольчугу. Она изготовлена из специального сплава, в котором содержится титан и никель. Прилегающая поверхность очень мягкая и легко восстанавливает свою форму, сообщают в NASA.

Однако колесо также способно восстанавливать и поверхность грунта, по которому оно только что прокатилось. Таким образом, после проезда космического транспортного средства за ним не будет оставаться колея. Ничего подобного не могут другие колеса. Поэтому утверждение о переизобретении колеса не так уж и далеко от истины.



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