“Митингующие пошли на своеобразный штурм”. Пресс-секретарь Лукашенко рассказала свою версию происходящего в Минске

23.08.2020, 22:54, Новости дня

Пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала о действиях главы государства во время массовой акции протеста в Минске. Видео с ее комментариями опубликовал Telegram-канал пресс-службы Лукашенко “Пул Первого”.

“Весь сегодняшний день глава государства работал в ситуационном центре во Дворце независимости (резиденция Лукашенко в центре Минска. – “ГОРДОН”), контролировал обстановку и ситуацию, в том числе в тот момент, ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли на, можно сказать, своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства также находился во дворце”, – сказала Эйсмонт.

По ее словам, митингующие, “увидев, что может случиться… быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении”.

“После этого президент вызвал вертолет и облетел город, с высоты посмотрел на так называемый митинг. Также контролировал, конечно же, обстановку. Вернувшись вскоре во Дворец независимости, первым делом поблагодарил… тех, кто защищал дворец по периметру, также подошел и к ребятам из ОМОНа, пообщался с ними, поблагодарил также и их”, – отметила пресс-секретарь Лукашенко.

Она подчеркнула, что президент, “как и обещал”, никуда не бежал, “как это пытались представить отдельные блогеры и Telegram-каналы, и дети его также были с ним”. Эйсмонт уведомила, что вместе с Лукашенко был его младший сын Николай.

По словам Эйсмонт, Лукашенко “до сих пор работает во Дворце независимости”.

В городах Беларуси 23 августа проходили шествия выступающих против действий властей. В Минск, где на улицы вышли более 100 тыс. протестующих, власти страны стянули военную технику.

Силовики со щитами перекрыли площадь Победителей в районе резиденции Лукашенко. По данным СМИ, протестующие подходили к ним на расстояние 100 метров. О каких-либо штурмах информации не поступало.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.