Трамп объявит о «терапевтическом прорыве» в борьбе с коронавирусом

23.08.2020, 22:36, Новости дня

Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп в воскресенье объявит о «крупном терапевтическом прорыве» в борьбе с коронавирусом, от которого умерло более 176 тысяч человек в США, а всего заразились приблизительно 5,7 миллиона человек – больше, чем в любой другой стране мира.

Трамп сделает это объявление через день после того, как он заявил, что силы «глубинного государства или кто-то еще» в Управлении по контролю за качеством продуктов питания и лекарств (FDA) «очень сильно осложняют работу фармацевтических компаний по набору людей для испытаний вакцин и терапевтических средств».

Президент заявил в «Твиттере», что в руководстве регуляторного органа «очевидно, надеются отложить ответ до 3 ноября» – даты президентских выборов.

«Необходимо сосредоточиться на скорости и спасении жизней!» – призвал Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани заявила вечером в субботу, что министр здравоохранения Алекс Азар и глава FDA Стивен Хан будут присутствовать во время объявления Трампа, которое будет сделано накануне открытия съезда Республиканской партии, на котором Трампа вновь выдвинут на пост президента.

Многие американские эксперты в области здравоохранения говорят, что вакцина от коронавируса появится не раньше конца этого – начала следующего года и только в случае, если клинические испытания докажут ее эффективность.

Трамп, которого Байден и демократы обвиняют в неумелой реакции на эпидемию коронавируса в США, часто говорил, что лекарство от этого инфекционного заболевания появится уже скоро и что вирус просто исчезнет.

Он признал, что шансы на его переизбрание увеличатся в случае достижения медицинского прорыва до дня выборов.

Принимая номинацию Демократической партии в качестве кандидата в президенты, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что «у нынешнего президента до сих пор нет плана» борьбы с пандемией.

«Он не сумел защитить Америку, и … это непростительно», – сказал Байден.

Глава аппарата Белого дома Марк Медоус, выступая на канале Fox News в воскресенье, поддержал твит Трампа, в котором президент сетовал по поводу темпов клинических испытаний, проходящих под надзором FDA.

«Мы не собираемся идти в обход заведенного порядка в том, что касается исследований, – сказал Медоус. – Мы намерены сокращать бюрократию. Я аплодирую президенту за этот твит».

Сторонник Байдена, сенатор от Делавэра Крис Кунс в отдельном интервью Fox News заявил, что Трамп «не сумел действовать ответственно» в ситуации с коронавирусом.