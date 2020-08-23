В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске

23.08.2020, 22:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим появлением с автоматом в руках хотел показать готовность бороться за страну против организаторов «оранжевых революций», выразил мнение первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.

«Поэтому ассоциация и показ сегодня Лукашенко и его окружения с автоматом – это показ того, что за Белоруссию, за свою землю президент [Белоруссии] будет драться с оружием в руках против организаторов всяких «оранжевых» революций которые сегодня очень активно пытаются срежиссировать на территории Белоруссии все те, кто умеет это делать и делал и в Грузии, и на территории Украины, и в Ливии, и в Ираке. Режиссер одни, сценарий один, только исполнители разные», – приводит слова парламентария РИА «Новости».

«Все те люди, которые сегодня вышли на площадь Независимости, и большинство их них, как говорят, – работники «Беларускалия», которые хотят каких-то перемен. Если в ближайшее время это не прекратится, то перемены будут – это закрытие предприятия, рост безработных и многие вытекающие отсюда последствия. Поэтому Лукашенко, как символ того, что нельзя сдавать свою страну, взял в руки в автомат», – сообщил Водолацкий.

Он также призвал убедиться, что кадры про Лукашенко с автоматом не фейки, поскольку многие последние видеоролики с протестов имеют под собой недостоверную основу. Депутат предположил, что эти кадры могли быть взяты с последних военных учений, проходивших на территории республики, учитывая любовь Лукашенко к военной форме и оружию.

Ранее в Сети появилось видео, где Лукашенко в бронежилете выходит из вертолета, после чего направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами.

Главу республики сопровождал молодой человек в военной экипировке и с оружием в руках – предположительно, это 15-летний сын главы государства Николай. Лукашенко спрашивает у встречающих: «Там никого не осталось?» Незадолго до этого сообщалось, что протестующие в Минске подошли к резиденции Лукашенко. При этом на подлете к своей резиденции в Минске Лукашенко заявил, что митингующие «как крысы разбежались».

В воскресенье вечером Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках вышел за оцепление у резиденции в Минске, поблагодарил силовиков, пообещав «разобраться» с протестующими.

По всей Белоруссии после президентских выборов начались массовые протестные акции, которые жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».