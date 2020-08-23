Лукашенко пообещал силовикам «разобраться» с оппозицией

23.08.2020, 21:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел в воскресенье вечером за оцепление Дворца независимости в Минске и поблагодарил силовиков. При этом он пообещал «разобраться» с протестующими.

Так, глава Белоруссии вышел в воскресенье вечером за оцепление Дворца независимости в Минске и поблагодарил силовиков. При этом он пообещал «разобраться» с протестующими, соответствующее видео разместил Telegram-канал «Пул первого».

На видео видно, как Лукашенко выходит за оцепление, где его встречают силовики, скандируя «Мы с вами до конца».

«Разберемся. Ребята, спасибо вам, вы – красавцы», – ответил им президент.

Чуть позднее Лукашенко добавил о протестующих: «Мы с ними разберемся».

Ранее в Сети появилось видео с выходящим из вертолета с автоматом в руках Лукашенко. На кадрах видно, как Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете и направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами.

Лукашенко, подлетая на вертолете в воскресенье к своей резиденции в Минске, заявил, что митингующие «как крысы разбежались».

Из вертолета вышли Лукашенко и вооруженный военный, рядом с вертолетом главу государства ждали еще двое.

Главу республики при этом сопровождал молодой человек в военной экипировке и с оружием в руках – предположительно, это 15-летний сын главы государства Николай.

Лукашенко спрашивает у встречающих его: «Там никого не осталось?»

Незадолго до этого сообщалось, что протестующие в Минске подошли к резиденции Лукашенко.

По всей Белоруссии после президентских выборов начались массовые протестные акции, которые жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».