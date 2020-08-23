Лукашенко прилетел ко Дворцу независимости в Минске. Из вертолета он вышел с автоматом в руках

23.08.2020, 20:05, Новости дня

Вечером 23 августа президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел на вертолете на площадку ко Дворцу независимости в Минске. Видео опубликовал Telegram-канал “Пул Первого”, на нем Лукашенко вышел из вертолета в бронежилете и с автоматом в руках.

Момент приземления вертолета на видео не показан. Вместе с Лукашенко из вертолета вышел вооруженный человек, рядом с вертолетом главу Беларуси встретили еще два человека. После этого Лукашенко прошел вперед и поздоровался за руку с мужчиной в военной форме.

Еще на одном видео Лукашенко после прилета говорит кому-то “Отстань” и уточняет: “Там никого не осталось, да?”, указывая в сторону Дворца независимости.

По информации “Радыё Свабода”, автомат у Лукашенко был без магазина с боеприпасами.

Портал TUT.BY сообщил, что вертолет Лукашенко все еще остается на территории Дворца независимости, а на его крыше находится группа людей, предположительно с биноклями.

В городах Беларуси сегодня проходят шествия выступающих против фальсификации выборов президента и действий силовиков. В Минске на улицы вышли более 100 тыс. протестующих. В столицу Беларуси стянули военную технику.

Силовики со щитами перекрыли площадь Победителей в районе резиденции Лукашенко. Позже их усилили спецтехникой, в том числе, предположительно, водометами. Люди подходили к силовикам и кричали: “Трибунал” и “Опусти щиты, ты давал присягу”.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.