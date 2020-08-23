Лавров: Новые вооружения РФ будут гарантировать ее неуязвимость

23.08.2020, 17:48, Новости дня

Разрабатываемые в РФ новые вооружения будут гарантировать неуязвимость территории страны, сообщил в воскресенье министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Смею вас уверить, что те новые вооружения, о которых уже объявлено, и те новые вооружения, над которыми работают наши соответствующие конструкторские бюро, будут гарантированно обеспечивать неуязвимость территории нашей страны от угроз, которые будут вокруг нас создаваться. Таких планов, к сожалению, немало», – передает ТАСС его слова.

По его словам, РФ в состоянии себя защитить в случае прекращения действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), но его разрушение будет большой ошибкой.

«Это не означает, что все рухнет. У нас есть полная уверенность, что мы в состоянии себя защитить, поэтому здесь никакой обеспокоенности быть не должно. И мы будем готовы возобновлять разговор как бы на ровном месте, с чистого листа, но это будет очень большой ошибкой, если наши американские коллеги решат разрушить последний документ», – добавил он.

При этом министр отметил, что США выдвигают нереалистичные условия по сохранению ДСНВ, а переговоры с ними стали «изнурительными», передает РИА «Новости».

«Сейчас они ведут с нами такие изнурительные переговоры о сохранении в действии Договора о стратегических наступательных вооружениях. Американцы на переговорах, которые вел мой заместитель Сергей Рябков на прошлой неделе в Вене со спецпредставителем США господином (Маршаллом) Беллингсли, настаивают на условиях, которые, если честно, просто нереалистичны, включая требование о том, чтобы к этому документу или к какому-то будущему документу обязательно присоединился Китай», – рассказал Лавров.

Отмечается также, что ситуация в сфере стратегической стабильности не внушает оптимизма, но РФ готова продолжать диалог с Соединенными Штатами.

«Мы готовы в любой момент садиться и обсуждать новую ситуацию в сфере стратегической стабильности, готовы обсуждать новые вооружения, которые мы презентовали, готовы обсуждать на взаимной основе и те вооружения, над которыми работают и американцы», – добавил Лавров.

Глава российского МИД пояснил, что «неясно, каким будет результат переговоров по сохранению ДСНВ, но РФ не будет удовлетворять требования США».

«Я не знаю, каким будет окончательный результат, но мы честно американцам сказали, что Договор о стратегических наступательных вооружениях, который истекает в феврале, нужен нам, мы бы были за то, чтобы его продлить без предварительных условий, но он нам нужен не больше, чем он нужен американцам», – сообщил Лавров.

При этом министр заявил, что США совершат большую ошибку, если не приложат усилия по сохранению ДСНВ.

«У нас есть полная уверенность, что мы в состоянии себя защитить, поэтому здесь никакой обеспокоенности быть не должно, и мы будем готовы возобновлять разговор уже на ровном месте, с чистого листа, но это будет очень большой ошибкой, если наши американские коллеги решат разрушить последний документ», – отметил министр.

Он также рассказал, что на данный момент Москва и Париж начинают глобальные консультации, в том числе по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД) и безопасности в Европе.

«Наш призыв услышал только президент Франции, господин Макрон. И у нас сейчас с французами начинаются консультации, глобальные, по большому количеству вопросов, включая различные аспекты европейской безопасности, и в том числе по ракетам средней и меньшей дальности», – подытожил он.

Ранее сообщалось, что США отказались от своего требования немедленно привлечь Китай к российско-американским переговорам по контролю над стратегическими ядерными вооружениями. Администрация президента Дональда Трампа решила достичь политического соглашения с Россией, а уже затем – оказать давление на Китай с целью его присоединения к переговорам. Таким образом, Китай уже постфактум может войти в договор, который должен прийти на смену СНВ-3.

Во вторник Биллингсли объявил, что Вашингтон согласен продлить СНВ-3, правда, при соблюдении определенных условий. Дипломат также сообщил о готовности рекомендовать Трампу продлить СНВ-3. Кроме того, Биллингсли высоко оценил атмосферу на переговорах с россиянами в Вене. «В целом переговоры были ценными для обеих сторон», – говорил он. Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков предупреждал, что РФ выступает за продление (ДСНВ), «но не любой ценой».