 

В Гродно протестующие скандировали: “Лукашенко – в автозак”. Видео

23.08.2020, 17:10, Новости дня

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Видео: NEXTA Live / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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