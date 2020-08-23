Правоохранители не исключили возможность причастности боевиков в Ингушетии к убийству росгвардейца

23.08.2020, 17:08, Новости дня

Бандиты, ликвидированные в ходе спецоперации в сельском поселении Троицкое в Ингушетии, по предварительным данным, могут быть причастны к убийству сотрудника Росгвардии, сообщили в правоохранительных органах.

«Отпечатки одного из них совпадают с теми, что были обнаружены на автомобиле сотрудника Росгвардии, который был убит в ходе нападения в конце июля», – передает источник ТАСС.

Отмечается, что у ликвидированных обнаружен пистолет, который, предположительно, мог принадлежать сотруднику Росгвардии. На данный момент оружие передано на экспертизу.

Ранее в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщили, что сотрудниками спецназа в ходе контртеррористической операции были нейтрализованы трое сторонников организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

«Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В ходе перестрелки трое бандитов были нейтрализованы», – сообщили в НАК.

Также в ведомстве добавили, что двое сотрудников спецназа получили ранение.

«Им оказана необходимая медицинская помощь. Пострадавших среди гражданского населения нет», – добавили в НАК.

Ранее сообщалось, что на территории села Троицкое в Ингушетии с 8.00 утра введен режим контртеррористической операции (КТО).