N-TV – «движемся назад, а не вперёд» — Барнье о переговорах по брекситу

23.08.2020, 16:40, Новости дня

Переговорщики ЕС и Великобритании разочарованы и недовольны отсутствием прогресса после уже седьмого круга обсуждений соглашения по брекситу, пишет немецкий телеканал N-TV. По словам руководителя переговоров от ЕС Мишеля Барнье, у него возникло ощущение, что они движутся не вперёд, а назад, причём обе стороны обвиняют друг друга в неготовности к компромиссам и ненужном затруднении переговорного процесса.



Reuters

Вместо продвижения вперёд Лондон и Брюссель, скорее, следуют в обратном направлении — так описал переговоры по поводу эры после брексита главный переговорщик ЕС Барнье. При этом обе стороны винят друг друга, отмечает немецкий телеканал N-TV.

Всего за четыре месяца до окончания переходного периода после брексита переговоры по поводу итогового соглашения практически зашли в тупик. Руководители переговоров от ЕС и Великобритании после седьмого круга обсуждений в Брюсселе глубоко разочарованы и упрекают друг друга в отсутствии прогресса. Следующий раунд переговоров должен состояться в Лондоне на второй неделе сентября.

«Я просто не понимаю, почему мы тратим драгоценное время», — признался руководитель переговоров со стороны ЕС Мишель Барнье. Сейчас всё осталось так же, как он говорил ещё в конце июля: маловероятно, что соглашение будет принято вовремя, то есть, до конца октября. На этой неделе у него даже возникло ощущение, что они движутся назад, а не вперёд. Переходный период заканчивается в конце года, однако соглашение сначала должно быть представлено в Европарламенте, а также ратифицировано странами ЕС и британским парламентом.

Руководитель переговоров со стороны Великобритании Дэвид Фрост, в свою очередь, обвиняет Евросоюз в том, что он затрудняет переговоры. «У нас были полезные обсуждения на этой неделе, но лишь малый прогресс», — рассказал Фрост. Он всё ещё считает возможным соглашение — «но достичь его будет нелегко».

ЕС настаивает на том, что необходимо сначала найти компромисс в спорных сферах, таких, как вопрос рыболовства, прежде чем переходить к другим областям. «Это без необходимости делает продвижение трудным, — считает Фрост. По его мнению, есть и другие вопросы, которые нужно решить. — Времени мало для обеих сторон».

Из кругов, приближённых к переговорному процессу, сообщалось, что атмосфера в последнее время была прохладной. Как напоминает немецкий телеканал, Великобритания покинула ЕС в конце января после почти полувекового членства в сообществе государств. Тем не менее, до конца года страна сохраняет своё место на внутреннем рынке ЕС и в таможенном союзе. Если соглашение по брекситу не будет принято, это грозит тяжёлыми экономическими последствиями, таможенными пошлинами и трудностями в торговой сфере. Эта ситуация крайне беспокоит европейцев, подчеркнул Барнье.

Последний из состоявшихся раундов переговоров начался во вторник. ЕС предлагает Великобритании соглашение, по которому британские товары и в будущем смогут экспортироваться на внутренний рынок Европы без таможенных пошлин и ограничений по количеству. За это Брюссель требует соблюдения европейских стандартов в социальной сфере и в экологии, а также выполнения всех правил стимулирования экономической деятельности, чтобы избежать нарушения условий конкуренции. Великобритания отклоняет эти требования ЕС.

По прошествии последних переговоров Барнье заявил о том, что он разочарован, обеспокоен и немного удивлён, потому что в июле британский премьер-министр Борис Джонсон сам подчёркивал, что хочет добиться прогресса в переговорном процессе летом. Вместо этого британская команда не проявила никакого желания сдвинуться с места в ключевых для ЕС вопросах, хотя приоритеты не менялись с 2017 года.

Барнье специально подчеркнул, что стандарты для британских компаний в ЕС не могут быть снижены. Выполнение этого пакета требований ЕС — предпосылка для доступа на европейский рынок с 450 миллионов жителей, которая не подлежит обсуждению. По таким вопросам, как рыбная ловля или уголовное преследование, позиции сторон также по-прежнему сильно расходятся.

В то же время, Барнье отметил, что хотя бы в некоторых вопросах наметился небольшой прогресс. В частности, он назвал сотрудничество в энергетической отрасли и борьбу с отмыванием денег. Несмотря на то, что времени остаётся мало, он считает заключение соглашения возможным — но для этого британская сторона должна, наконец, представить конкретные и конструктивные предложения на следующем раунде переговоров, заключает немецкий телеканал N-TV.