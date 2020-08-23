 

Протесты в Беларуси. Патрулировать стелу в Минске вышли военные

23.08.2020, 15:50, Новости дня

Возле стелы “Минск – город-герой”, где обычно проходили массовые митинги белорусов, заметили солдат. Об этом сообщает издание TUT.BY в Telegram.

Издание сообщает, что одного из их корреспондентов задержали военные. Посовещавшись несколько минут, солдаты отпустили журналиста, но с условием не возвращаться к стеле, иначе задержат окончательно.

Позже журналисты сфотографировали колонны солдат возле стелы, а также военную технику.

На 23 августа в Минске запланирована масштабная протестная акция. Митингующие пойдут колоннами к площади Независимости в центре города. В белорусской столице уже заметили военную технику, автозаки и спецмашины силовиков.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин незадолго до акции обратился к митингующим и пригрозил использовать армию в случае нарушения протестующими порядка.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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