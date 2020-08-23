Independent – «почти забытая» сирийская война продолжает обостряться

23.08.2020, 13:55, Новости дня

Многолетний конфликт, охвативший Сирию, далёк от завершения. К новому кровопролитию может привести отказ курдов, которые уже удерживают нефтяные месторождения страны, продавать правительству пшеницу, пишет корреспондент The Independent Роберт Фиск. Но самое опасное — это потенциальное столкновение между армиями Москвы и Вашингтона, которые стоят за враждующими сторонами, считает журналист.



Reuters

Cторонний наблюдатель незаслуженно упускает из виду многие события, которые происходят на Ближнем Востоке. «Мы с ужасом смотрим на огромный взрыв в Бейруте, удивляемся «ненадёжному» новому миру между Израилем и крошечной монархией Персидского залива, но затем позволяем тьме вернуться», — пишет корреспондент The Independent Роберт Фиск.

Между тем всего три дня назад в жарком мраке пустыни на востоке Сирии произошёл ещё один взрыв. Он уступал масштабами тому, что прогремел в соседнем Ливане и не привлёк такого же внимания, но «пролил очень яркий свет на почти забытую войну», отмечает журналист.

По словам Фиска, этот взрыв произошёл около дороги примерно в пятнадцати милях к востоку от сирийского города Дейр-эз-Зор, и в результате него погиб российский генерал-майор. Его колонна возвращалась с того, что Минобороны РФ в «сухом и ничего не проясняющем» докладе назвало «гуманитарной операцией».

Мина-ловушка представляла собой самодельное взрывное устройство, подобное тем, что убили множество сирийских военнослужащих за последние девять лет. Имя генерала, который, по словам российских представителей, был «старшим военным советником», не указывалось. Известно лишь, что он скончался от «тяжёлых ранений». Двое его коллег также пострадали, но выжили.

Официальное информационное агентство Дамаска SANA столь же кратко упомянуло российского «мученика», погибшего в восточной пустыне. Но у сирийских военных есть подозрения, что речь идёт вовсе не о единичной атаке остатков ИГ*. Они полагают, что данный эпизод может быть «частью не афишируемой, но смертоносной битвы между американскими и российскими войсками и их союзниками на востоке Сирии».

Пустынная область, где произошёл взрыв, примечателен по двум причинам. Здесь находятся большой город Дейр-эз-Зор, расположенный на берег реки Евфрат, и сирийские нефтяные месторождения, большая часть которых сейчас контролируют курды или американцы, обращает внимание Фиск.

Силы ИГ осаждали город до 2017 года. Его защитники в течение трёх лет отражали постоянные атак боевиков и, по словам американцев, «случайно» подверглись серии из 37 авиаударов ВВС США в сентябре 2016 года, в результате чего погибли порядка 60 сирийских солдат.

Два года назад РФ потеряла в городе Дейр-эз-Зор генерал-лейтенанта Валерия Асапова, когда рядом с ним упал миномётный снаряд, предположительно выпущенный исламистами. Асапов, выполнявший обязанности старшего группы российских советников в Сирии, стал самым высокопоставленным военным, которого Москва потеряла в сирийском конфликте, утверждается в статье.

В то время российские и сирийские военные подозревали, что миномётный обстрел совершили курдские повстанцы. Более того, выдвигалась версия, что к нападению на генерала могли быть причастны американцы.

Сами сирийцы ранее упоминали, что террористы закладывают взрывчатку рядом с шоссе M4, которое пересекает провинцию Идлиб, расположенную в 250 милях к северо-западу от Дейр-эз-Зора. Но, как считается, в этих случаях замешаны ИГ и другие исламистские группировки. На востоке же ситуация выглядит иначе, подчёркивает автор статьи.

Например, вскоре после убийства российского генерал-майора на этой неделе представители Дамаска сообщили, что к одному из их контрольно-пропускных пунктов недалеко от Евфрата приближался патруль США. В результате последовавшей перестрелки американскими войсками был убит один из сирийских солдат, а остальные получили ранения.

Примерно в то же время ракеты упали недалеко от базы США недалеко от Евфрата. Удар произошёл на краю одного из сирийских нефтяных месторождений, удерживаемых американскими и курдскими войсками на востоке страны.

Дональд Трамп заявил в прошлом году, что он «обезопасит нефтяные месторождения» в Восточной Сирии. При этом первоначально он сам приказывал своим войскам покинуть то, что он назвал страной «песка и смерти», напоминает Фиск.

По его словам, эти месторождения были захвачены ИГ, когда его боевики впервые вошли в Восточную Сирию. Отсюда нефть экспортировалась в Турцию, «пока её автоколонны не были разбомблены американцами и русскими».

На взгляд журналиста, фактически, события на востоке Сирии следует рассматривать как в контексте «всё более хрупких отношений», как между сирийским правительством и курдами, так и между русскими и американцами. И наверняка столкновения с участием этих сторон продолжиться.

У этого сценария развития событий есть предпосылки. Курды уже лишили «режим» Асада, переживающий экономический крах, доступа к нефти. Теперь они не хотят продавать сирийскому правительству и пшеницу.

Это серьёзный кризис. Всего три года назад Дамаск ещё поставлял курдским силам автоматы и противотанковые ракеты для борьбы с ИГ, но, когда они возобновили союз с американцами вдоль турецкой границы, поставки прекратились.

В сирийской столице ходят слухи, что Вашингтон просит американскую компанию заняться эксплуатацией сирийских нефтяных месторождений. Это не только лишило бы правительство Асада топлива, но и «фактически украло нефть у суверенной территории самой Сирии», которая, как настаивает российская сторона, должна быть полностью возвращена под контроль Дамаска.

«Так что небольшой взрыв, в результате которого на этой неделе погиб российский генерал-майор, может оказаться гораздо более важным, чем мы думаем. НАТО и русские могут до бесконечности проводить учения в Восточной Европе, но единственное место на Земле, где полностью боеготовые подразделения Москвы и Вашингтона сталкиваются друг с другом, находится в пустыне «песка и смерти» вокруг Евфрата. Другими словами, сирийская война ещё не окончена», — заключает Роберт Фиск.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.