 

“Состояние оценивается как тяжелое”. Пресс-секретарь подтвердила, что Тимошенко больна COVID-19

23.08.2020, 13:01, Новости дня

Пресс-секретарь лидера “Батьківщини” Юлии Тимошенко Марина Сорока подтвердила информацию, что политик болеет COVID-19. Об этом она написала в своем Facebook.

“Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется”, – сообщила Сорока.

Так, на жаль це правда. Тест показав, що у Юлії Володимирівни Covid-19. Стан оцінюється як важкий. Температура до 39. Бореться!

Posted by Marina Soroka on Pühapäev, 23. august 2020

По данным “РБК-Украина”, вместе с Тимошенко COVID-19 заболели также ее дочь Евгения Тимошенко с мужем Артуром Чечеткиным.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 23 августа общее число случаев COVID-19 достигло в Украине 104 958. Всего с начала эпидемии количество жертв COVID-19 составляет 2271, вылечилось 52 235 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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