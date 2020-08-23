Появились первые фотографии нового Nissan Qashqai

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23.08.2020, 13:00, Новости дня

Пользователям стали доступны изображения обновленного японского паркетника Nissan Qashqai.

Известно, что дизайнеры предусмотрели усовершенствованную решетку радиатора, схожую с той, которая ранее была применена для Nissan X-Trail. По остальным параметрам автомобиль обладает индивидуальной внешностью, включая светодиодную оптику нового поколения. Эксперты констатировали, что новый кроссовер обладает более серьезной внешностью, чем предшествующая генерация Qashqai.

Вместе с тем производитель пока не раскрывает технические характеристики, но следует отметить, что новинка построена на архитектуре CMF-C/D. В дальнейшем на рынок может выйти версия подзаряжаемого гибрида с возможностью пользования домашней сетью. Официальный дебют паркетника может пройти до конца 2020 года.



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